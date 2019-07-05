Тетя попавшей в больницу девочки задержана в Ингушетии по подозрению в избиении
• 11:04 • 5 июля 2019
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Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ
Следственные органы Ингушетии задержали женщину по подозрению в избиении семилетней девочки. Об этом сообщили в региональном СУ СК.
Задержанная является тетей ребенка. Девочку 2012 года рождения доставили в больницу с множеством телесных повреждений 4 июля. Врачи успешно прооперировали ребенка.
По данному факту возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Тетя объясняла многочисленные травмы случайностью. По ее словам, девочка сначала упала в яму во дворе дома, а через несколько месяцев получила ожог.
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