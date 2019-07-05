Сергей Собянин: Компромисс — самое главное при благоустройстве дворов
Мэр столицы Сергей Собянин назвал благоустройство столичных дворов одним из самых сложных вопросов при создании комфортной городской среды. Обсуждение программы «Мой район» прошло в рамках второго дня Московского урбанистического форума.
— Нахождение компромисса — самое главное при благоустройстве дворов, — сказал мэр. — Одним нужны игровые и детские площадки, другим — спортивная составляющая, а третьи вообще ничего не хотят.
Он вспомнил пример, как жители одного из центральных районов оказались недовольны благоустройством локального парка. Власти предложили самим жителям совместно с проектировщиками реализовать идеи. В результате обсуждений, которые длились полтора года, получился парк, превратившийся из тихого места в большую достопримечательность.
— Горожане хотели, чтобы это стало тихим местом, а туда стали приезжать тысячи человек ежедневно. Не всегда результат, который хотят жители, бывает для них очевидным, — отметил мэр.
Сергей Собянин добавил, что при благоустройстве столицы Москва конкурирует не с регионами, а с мировыми городами.
— Чтобы мечта и город были словами-синонимами, каждый квартал и район должны комплексно развиваться. Тогда будут происходить позитивные изменения, которые почувствуют жители, — резюмировал мэр.
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