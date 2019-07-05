Лекции по истории культуры пройдут в городских парках
• 11:52 • 5 июля 2019
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В рамках лекций слушатели узнают о современных направлениях искусства, тайнах Коко Шанель и еще пяти великих кутюрье
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
В парках столицы прочитают лекции по истории культуры. В рамках проекта «Мосгорпарк» и культурной платформы «Синхронизация» с 13 июля до 25 августа в Лианозовском, Перовском и Бабушкинском парках будут проходить бесплатные семинары.
В рамках лекций слушатели узнают о современной архитектуре, тайнах Коко Шанель и еще пяти великих кутюрье. За время работы проекта лекторы культурной платформы расскажут о главных явлениях культуры XX века в области философии, живописи, моды, дизайна и не только.
Расписание лекций можно узнать на сайте информационного центра правительства Москвы. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.
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