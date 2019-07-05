Сергей Бубка опроверг обвинения в коррупции при выборе столицы ОИ-2016
Олимпийский чемпион 1988 года и член Международного олимпийского комитета отверг обвинения в подкупе при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года со стороны экс-губернатора Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала.
— Я полностью отвергаю все эти ложные заявления со стороны экс-губернатора Рио, — написал Сергей Бубка в Twitter.
В настоящее время Сержио Кабрал отбывает наказание за коррупцию. По словам чиновника, Сергей Бубка, Алекандр Попов и несколько других членов МОК получили около двух миллионов долларов в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года.
I completely reject all the false claims made by the former Rio State governor who is currently serving a long prison sentence for corruption.— Sergey Bubka (@sergey_bubka) 5 июля 2019 г.
Обвинения в свой адрес также опроверг бывший российский пловец Александр Попов. Он заявил, что на выборах проголосовал за другого кандидата.
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