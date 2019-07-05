Попов опроверг обвинения в подкупе при голосовании за выбор столицы ОИ-2016
Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов рассказал, что к нему пока не обращались из Международного олимпийского комитета по поводу подкупного голосования при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года.
Подобное заявление сделал экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала. По его словам, Александр Попов и другие члены МОК взяли деньги в обмен на голос в пользу бразильского города.
Бывший российский пловец заявил, что на выборах голосовал за другого кандидата.
— Я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно, — цитирует Александра Попова РИА Новости.
Рио-де-Жанейро выбрали столицей Олимпиады-2016 на сессии МОК в октябре 2009 года. В финальном этапе голосования бразильский город набрал почти в два раза больше голосов, чем Мадрид.
Читайте также: «Для первого раза неплохо»: Овечкин пошутил об увлечении вейкбордом