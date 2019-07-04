«Для первого раза неплохо»: Овечкин пошутил об увлечении вейкбордом
Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин опубликовал в личном микроблоге ролик, где осваивает водный вид спорта — вейкборд. В конце видео он отпускает трос катера и падает в волну с доски.
«Для первого раза неплохо, особенно в конце», — с иронией написал Александр Овечкин.
Падение российского хоккеиста оценили в Twitter Национальной хоккейной лиги.
@ovi8 getting loose on a wakeskate is the best thing you'll see all day! (IG/nastyashubskaya) pic.twitter.com/TPJJQWaH8Q— NHL (@NHL) 3 июля 2019 г.
«Это лучшее, что вы видели за последнее время!» — написали представители спортивной организации и добавили в подпись к ролику рыдающие от смеха смайлики.
Ранее стало известно, что Александр Овечкин будет каждый месяц получать пенсию в размере 835 тысяч рублей.
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