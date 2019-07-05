Эксперт: Россия показывает НАТО, кто в Черном море хозяин
Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии ФАН заявил, что, проводя учения в Черном море, Россия демонстрирует свою силу НАТО.
5 июля российские военные приступили к плановым маневрам в акватории Черного моря. Здесь же в настоящее время проходят военно-морские учения НАТО Sea Breeze.
В учениях РФ принимают участие около 10 кораблей. Среди них десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», ракетные катера, сообщает «Царьград».
Военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что в ходе учений Черноморский флот выполняет две задачи. Во-первых, повышает боевую и оперативную готовность моряков, а также решает политические задачи.
— В море вышли ракетные корабли, оснащенные «Калибрами» и «Москитами». То есть Россия показывает НАТО, кто в Черном море хозяин. Нам нужно показать, что все под контролем, — отметил эксперт.
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