Виртуальный оператор Общегородского контакт-центра принял около 10 миллионов вызовов

Виртуальный оператор Общегородского контакт-центра пользуется популярностью у жителей столицы. Всего оператор принял около 10 миллионов звонков с 2014 года. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил руководитель Общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Виртуальная площадка начала функционировать в 2014 году. Согласно исследованиям столичного Департамента информационных технологий, виртуальный оператор получает от горожан более десяти тысяч спасибо в месяц.

— Москвичи все чаще решают свои вопросы с помощью виртуального оператора. В 2018 году он принял 4,5 миллиона обращений, а за первые шесть месяцев 2019 года уже ответил почти на 3 миллиона вызовов. Он умеет распознавать естественную речь человека, знает ответы на 62 вопроса, отвечает быстрее, чем живой оператор, работает 24 часа в сутки и абсолютно не устает, — рассказал Савицкий.

Отметим, что виртуальная площадка функционирует по 25 направлениям. В свою очередь оператор может подсказать номер телефона или адрес необходимого учреждения, сообщить, когда в доме дадут отопление или отключат горячую воду, готовы ли документы и где их забрать.

— Полностью автоматизирована линия по приему показаний индивидуальных приборов учета. Робот не только быстро и точно принимает данные, но и сообщает жителю, есть ли у него задолженность. Благодаря своевременному информированию в 2018 году уменьшилась общая сумма долгов за услуги ЖКХ, — уточнили в пресс-службе ведомства.

По словам специалистов, робот помогает не только горожанам, но и операторам Общегородского контакт-центра: нагрузка на них снизилась минимум на 30 процентов, и теперь они могут уделять больше времени рассмотрению более сложных и интересных вопросов.

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