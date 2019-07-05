Дочери Евгения Осина поделили права на его песни
Вопрос прав на исполнение композиций Евгения Осина был разрешен.
Частично песни перешли к внебрачной дочери певца к 13-летней Анастасии. В частности, она сможет исполнять композиции «Таня плюс Володя» и «Посмотри в окно». Их девочке подарил автор и правообладатель Олег Челышев.
— Она [Анастасия] выступает также с песней «Наивные дети». Это последняя песня, написанная Женей специально для дочери. Он лично одобрил эту композицию, радовался и аранжировке, и записи, — рассказала мать девочки Елена Скорникова.
Права на другие песни получила вторая дочь Осина, 17-летняя Агния. Она будет исполнять многие хиты своего отца, в том числе культовый «Плачет девочка в автомате». Карьерой девушки займется основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин, пишут «Дни.ру».
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