Движение трамваев в районе метро «Сокол» изменится из-за ремонта путей
• 13:43 • 5 июля 2019
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Трамваи № 6 поедут от Братцево через Панфиловский путепровод до метро «Войковская»
Фото: Пресс-служба Мосгортранса
Движение трамвайных маршрутов в районе станции метро «Сокол» изменится 6–7 и 13–14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Изменения в расписании связаны с ремонтом путей на участке Волоколамского шоссе. Трамваи № 6 поедут от Братцево через Панфиловский путепровод до метро «Войковская», а № 15 — от улицы Таллинской через Панфиловский путепровод до метро «Войковская».
Маршруты № 23 будут курсировать от Михалково до метро «Войковская». В течение всего дня трамвай № 27 проследует от метро «Дмитровская» до метро «Войковская», сообщает агентство городских новостей «Москва».
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