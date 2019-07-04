Время отправления трамваев № 17 изменится из-за ремонта контактной сети
• 10:14 • 4 июля 2019
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Первый трамвай № 17 поедет от Медведково в 5:12
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Время отправления первого и последнего трамваев № 17 изменится из-за ремонта контактной сети на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Изменения будут действовать в ночь с 4 на 5, с 8 на 9, с 9 на 10, с 10 на 11, с 15 на 16, с 16 на 17, с 18 на 19, с 22 на 23, с 23 на 24, с 29 на 30, с 30 на 31 июля. В указанные даты трамваи № 17 будут отправляться раньше.
От Медведково до улицы Сельскохозяйственной последний рейс отправится в 1:17, а от Останкино до Медведково — в 0:45.
Первый трамвай № 17 поедет от Медведково в 5:12, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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