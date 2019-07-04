Работу автобусов № 298 продлят с 6 июля
• 04:34 • 4 июля 2019
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Автобусы, курсирующие от станции метро «Красногвардейская» до станции «Нагатинская», будут перевозить пассажиров до 21 часа вместо 19 часов
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке графика работы автобусов маршрута № 298.
С 6 июля автобусы, курсирующие от станции метро «Красногвардейская» до станции «Нагатинская», будут перевозить пассажиров до 21 часа вместо 19 часов.
При этом дополнительные вечерние автобусы будут следовать укороченным маршрутом — до станции метро «Каширская», сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что с 6 июля между станциями метро «Петровско-Разумовская» и Московского центрального кольца «Лихоборы» начнут ходить автобусы.
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