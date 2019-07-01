Разработка инфраструктуры для новых автобусных маршрутов продолжается

Работы по созданию инфраструктуры для семи автобусных маршрутов на территории Новой Москвы завершены на 50 процентов, общая площадь благоустройства составляет около 43 гектаров. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта столицы.

Демонтировано покрытие проезжей части и тротуаров, расчищены от сухих деревьев и кустарников дороги и старые опоры освещения. Также специалисты уже приступили к уборке старого бордюрного камня и установке нового.

Ранее обеспечить безопасное движение общественного транспорта по узким дорогам было невозможно, поскольку минимальная ширина полос для перевозки людей автобусами составляла всего 3–3,5 метра. Специалисты расширят дороги до 7–7,5 метра.

— На данный момент обустраивают основание проезжей части. Завершено почти 40 процентов работ. Также выполнена пятая часть работы по устройству обочин из щебня и начато устройство проезжей части на отдельных участках, — говорится в сообщении.

По маршрутам появятся новые тротуары, и пассажиры смогут комфортно и безопасно добираться до остановок. Кроме того, многие участки улично-дорожной сети сейчас не освещены, поэтому около тысячи новых фонарей и уличных торшеров установят в рамках работ.

Ожидать автобусов жители смогут с комфортом в любую погоду. На маршрутах появятся 104 современных остановочных павильона, а рядом разобьют 153 тысячи квадратных метров газонов, высадят более 500 деревьев и 300 кустарников.

В поселениях и районах, где появятся новые маршруты, сегодня проживает около 50 тысяч человек. Автобусное сообщение со станциями метро и железнодорожного движения организовали с учетом их мнений.

Два маршрута обустроят от станции метро «Теплый Стан» — один пойдет в поселок Ватутинки, где проживает свыше 10 тысяч человек, другой сделает удобней дорогу до метро для восьми тысяч жителей поселка Первомайское.

— Общая протяженность этих маршрутов составит около 30 километров. Автобусное сообщение соединит также поселение Переделкино, где проживает семь тысяч человек, с железнодорожной станцией Переделкино. Протяженность этого маршрута — более пяти километров, — добавили в пресс-службе.

Ежедневно с ж/д станции Щербинка уезжают в Москву не только жители этого городского округа, но и Ленинского района Московской области. Два маршрута общей протяженностью более 10 километров запустят от этой станции до микрорайонов Гарнизон и Новомосковский. Сейчас в них живет почти 15 тысяч человек.

Кроме того, два дополнительных маршрута появится между поселком Воскресенское и деревней Расторопово, поселком Десеновское и деревней Кувекино. Их протяженность будет достигать 4,3 километра.

Читайте также: Усадьбу «Гусева полоса» восстановят на западе Москвы