Усадьбу «Гусева полоса» восстановят на западе Москвы
• 05:35 • 1 июля 2019
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Усадьбу приспособят под современные нужды, а на территории разместят гостиничные и культурно-досуговые объекты
Фото: https://mozhaisky.mos.ru
Пресс-служба префектуры Западного административного округа подтвердила, что зданию усадьбы «Гусева полоса» в Можайском районе вернут исторический облик.
Вместе с тем усадьбу приспособят под современные нужды, а на территории разместят гостиничные и культурно-досуговые объекты, чтобы привлечь внимание туристов.
Специалисты поработают и над восстановлением ландшафта, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что главный дом городской усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке, построенный в XIX веке, отреставрируют. Проект согласовал Департамент культурного наследия города Москвы.
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