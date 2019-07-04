Автобусы пустят между «Петровско-Разумовской» и «Лихоборами»
• 00:39 • 4 июля 2019
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Автобусы будут ходить ежедневно, с 5:30 (5:44) утра до 0:59 (1:15) ночи
Фото: Пресс-служба ГУП "Мосгортранс" (http://www.mosgortrans.ru/)
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров, что с 6 июля между станциями метро «Петровско-Разумовская» и Московского центрального кольца «Лихоборы» начнут ходить автобусы.
Маршрут № 323 проходит через улицы Линии Октябрьской железной дороги и Большую Академическую, а также 4-й Новомихалковский проезд и Проектируемый проезд № 490.
Автобусы будут ходить ежедневно, с 5:30 (5:44) утра до 0:59 (1:15) ночи, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее в пресс-службе Мосгортранса сообщили, что маршрут автобуса на севере Москвы изменится. Изменения вступят в силу в субботу, 6 июля.
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