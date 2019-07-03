Маршрут автобуса № 565 изменится с 6 июля
• 21:34 • 3 июля 2019
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Маршрут в сторону метро «Водный Стадион» не будет меняться
Фото: Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» (http://www.mosgortrans.ru/)
В пресс-службе Мосгортранса сообщили, что маршрут автобуса на севере Москвы поменяется. Изменения вступят в силу в субботу, 6 июля.
— Меняется маршрут автобуса № 565. После остановки «Онежская улица, 19» вместо Солнечногорской улицы автобусы поедут к платформе Моссельмаш аналогично автобусам № 65к — по Онежской, Фестивальной и Зеленоградской улицам, — говорится в новости перевозчика.
Уточняется, что маршрут в сторону станции «Водный Стадион» Замоскворецкой линии Московского метрополитена остается без изменений.
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