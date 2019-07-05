Эксперт оценил решение финской Neste продать сеть АЗС
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал о причинах решения финской компании Neste продать 75 АЗС российскому предприятию «Татнефть», передает rueconomics.ru.
5 июля стало известно, что финская компания приняла решение продать сеть АЗС и прекратить работу в РФ. Компания намерена сосредоточиться на «стратегических проектах».
Цена сделки пока не разглашается, но известно, что она завершится до конца 2019 года, передает издание «Невские новости».
Компания Neste работает на территории России с 1990 года.
Эксперт Игорь Юшков считает, что причины такого решения финской компании весьма банальны.
— Низкая маржинальность и отсутствие перспектив развития. К тому же в последнее время государство, по сути своей, диктует компаниям, какой должна быть цена на бензин в России. Это не нравится зарубежным компаниям, — рассказал он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
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