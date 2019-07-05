Шесть сотрудников ФСБ России задержаны по подозрению в миллионных хищениях
• 14:02 • 5 июля 2019
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По предварительным данным, арестованных силовиков подозревают в хищении 140 миллионов рублей в банке
Фото: http://moscow.sledcom.ru/
Шесть сотрудников Федеральной службы безопасности России были задержаны в четверг, 4 июля.
Среди них — три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ РФ. Об этом сообщил источник, близкий к спецслужбе.
По предварительным данным, арестованных силовиков подозревают в хищении 140 миллионов рублей в банке. По другим сведениям, сумма украденных средств достигает 170 миллионов рублей.
Известно также, что по делу проходит сотрудник Академии ФСБ. На данный момент в Центре специальных назначений организации осуществляется проверка. Об этом пишет РБК.
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