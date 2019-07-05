Аналитики выяснили, сколько россияне потратили на организацию свадеб в июне

Сбербанк совместно с оператором фискальных данных «Платформа ОФД» и сервисом выбора товаров «Яндекс.Маркет» выяснил, сколько денег потратили молодожены на свадебные аксессуары и организацию торжества в июне 2019 года.

Выяснилось, что пара обручальных колец в первом месяце лета стоила жениху и невесте 7250 рублей. По сравнению с маем средний чек вырос на один процент, при этом частота покупок самих колец увеличилась на 29 процентов.

Праздничное застолье в заведениях по стоимости, как правило, не превышало 2220 рублей. В мае соответствующий показатель был выше на четыре процента.

Прокатиться на лимузине стоило 5300 рублей, что на десять процентов дороже, чем в мае. Любопытно, что в июне номера для новобрачных заказывали в два с лишним раза чаще, а их стоимость была на пять процентов дешевле (2220 рублей).

Кроме того, летом существенно выросли продажи свадебных костюмов — мужских на 50 процентов и женских на 52. Наряд жениха стоил 14,5 тысячи рублей, а платье невесты — чуть больше 20,5 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости.

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