Марат Хуснуллин: Создание рабочих мест — приоритет в нашей работе

В ходе Московского урбанистического форума заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о создании рабочих мест на присоединенных территориях и на месте реорганизуемых промышленных зон. Так, по его словам, программа реорганизации бывших производственных территорий уже дала городу более полумиллиона новых рабочих мест.

— За последние девять лет на территории промзон создано более 500 тысяч рабочих мест. Сейчас мы ведем работу в 50 промзонах — «ЗИЛ», «Серп и Молот», «Ленино», «Перово», «Красный строитель» и других, — сказал заммэра. — Главным результатом программы станет создание на ранее пустующих или некомфортных территориях удобной многопрофильной городской среды.

Создание новых рабочих мест является важной задачей в том числе и в рамках развития присоединенных в 2012 году к Москве территорий.

— С момента присоединения в Новой Москве создано уже 120 тысяч рабочих мест, а число жителей выросло на 69 процентов. За ближайшие пять лет будет создано еще 100 тысяч рабочих мест, — отметил глава столичного Стройкомплекса.

Заммэра напомнил, что за семь лет на новых территориях построено более 16 миллионов квадратных метров различной недвижимости, 67 социальных объектов, обустроено 17 парков.

— За три года здесь появятся еще восемь миллионов квадратных метров недвижимости, 65 объектов социального назначения и десять парков, — заявил он.

Марат Хуснуллин также озвучил итоги первого полугодия 2019 года по вводу недвижимости. По его словам, в городе появилось 5,5 миллиона квадратных метров, из которых жилой — 2,2 миллиона «квадратов» жилья.

— Всего с 2011 года в Москве построено 73 миллиона квадратных метров недвижимости, из них около трети — жилья. Сегодня Москва на четвертом месте среди мировых мегаполисов по темпам строительства недвижимости, мы обогнали даже Нью-Йорк, — сообщил Марат Хуснуллин.

При этом при столь высоких темпах строительства недвижимости в столице удается сохранить сбалансированность городской застройки. Все районы города развиваются комплексно, регулируется плотность и высотность строительства для каждой конкретной территории, вместе с жильем строится вся необходимая жителям инфраструктура.

Параллельно с созданием качественных новостроек идет развитие транспортной инфраструктуры. За восемь лет в Москве построено 155 километров линий и 81 станция метро и МЦК.

— В наших планах к концу 2023 года построить еще более 130 километров линий и более 50 станций метро, а также 6 электродепо, и у нас уже есть хороший задел для этого. Это означает фактически удвоение существующей системы метрополитена. И к настоящему моменту мы выполнили эту программу на 65 процентов, — подчеркнул Марат Хуснуллин.

В целом развитие сети метрополитена способствует повышению качества жизни за счет экономии времени горожан в пути до работы, мест досуга и обратно. Также строительство новых станций ускоряет развитие экономики прилегающих территорий и повышает капитализацию жилья в среднем на 20 процентов.

На базе ряда станций власти инициируют строительство транспортной-пересадочных узлов. На сегодняшний момент в Москве — 35 современных хабов.

— Два из них — «Саларьево» и «Ховрино» — отвечают всем мировым стандартам и объединяют все виды общественного транспорта, — отметил заммэра.

Всего в городе в настоящее время реализуется 97 транспортно-пересадочных узлов, в рамках которых будет обеспечена возможность пересечений с линиями метро и МЦК, а также с железными дорогами.

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