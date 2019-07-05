«Папа выглядит моложе сына»: фанаты отреагировали на новое фото Крутого
Российский композитор Игорь Крутой не так давно завел собственную страницу в Instagram. Музыкант делится с фанатами в основном фотографиями своих родных и близких людей.
На днях Крутой выставил новый пост: на фото композитор вместе со своим сыном. Раньше музыкант не показывал фанатам фотографии Николая, поэтому пост вызвал бурю комментариев от поклонников.
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Мои дети - моё богатство. Коля, Вика, Саша.
Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65)
Большинство отреагировало положительно. Пользователи сети не скупились на комплименты и слова восхищения:
— Повезло детям иметь такого замечательного папу, — написала olga_y2k_.
— Пусть это богатство приумножится в ваших внуках! Будьте здоровы и счастливы! — пожелала dudnikova_valentina.
Также поклонники отметили, что Крутой в превосходной физической форме. Некоторые даже посчитали, что композитор выглядит моложе своего сына:
— Прекрасно! А папа выглядит моложе сына, — сделала неоднозначный комплимент kalaneola.
Сам Крутой не стал отвечать на слова поклонников, а лишь выставил ряд фото со своими детьми, подписав их: «Мои дети — мое богатство. Коля, Вика, Саша».
У Игоря Крутого трое детей: сын Николай от первого брака и две дочери от нынешней жены Ольги Крутой, которых зовут Виктория и Александра. Об этом пишет издание «7дней».
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