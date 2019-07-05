Владимир Зеленский говорил по-русски, выступая в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Донбасс пообещал восстановить мир, а также решить другие проблемы данного региона.

Эта поездка стала третьей для Зеленского с момента, когда он стал президентом.

— Я хотел бы начать с того, что в последние годы есть много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещают говорить по-русски, говорят, что притесняют русский язык, — обратился он к собравшимся.

К присутствующим на брифинге украинский президент обратился на русском языке, заверив, что проблемы региона будут решать.

— Мы со своей стороны делаем все, чтобы прекратить огонь мирным путем, — цитирует ТАСС Зеленского.

Зеленский стал главой Украины в этом году, в ходе второго тура его соперником был Петр Порошенко.

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