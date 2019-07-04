Владимир Путин указал на расхождение действий Зеленского с обещаниями
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во время визита в Италию затронул тему реализации минских договоренностей и отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не спешит выполнять собственные предвыборные обещания в данном направлении.
Как напомнил российский лидер, Зеленский «все время говорил, что он готов урегулировать эту проблему, готов вступить в диалог со всеми, от кого это зависит». Однако выиграв выборы, новый президент Украины отказался «разговаривать с сепаратистами», хотя это «как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании», цитирует Владимира Путина РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти готовы к диалогу с украинскими властями — при условии, что президент Украины Владимир Зеленский начнет диалог с жителями Донбасса.
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