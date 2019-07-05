Сергей Собянин призвал москвичей активно участвовать в развитии районов
Сергей Собянин призвал москвичей активно участвовать в развитии своих районов. Такое заявление мэр Москвы сделал во время посещения форума «Мой район», который проходит в Гостином дворе.
— Каждому жителю необходимо активно участвовать в развитии города и, в частности, своего района. Это поможет сделать среду конкретно для жителей, ради которых мы стараемся и работаем, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Отметим, что на площадке форума обсуждают все аспекты одноименной городской программы — от досуга и здоровья москвичей до поддержки малого предпринимательства и формирования необходимой и достаточной инфраструктуры в каждой точке города.
К слову, программа «Мой район» стартовала в Москве в 2018 году. Она направлена на устранение неравенства между московскими районами и их комплексное развитие.
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