Экономист назвал стимулы использования безналичных платежей в РФ
Для увеличения доли безналичных платежей в России банкам нужно активнее внедрять стимулы их использования. Такое мнение в комментарии ФБА «Экономика сегодня» высказал заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова 5 июля сообщила, что доля безналичных платежей в России через четыре года достигнет 80 процентов. В настоящее время показатель находится на уровне 60 процентов, к концу года ожидается, что он вырастет до 64–65 процентов.
Эксперт Константин Ордов назвал стимулы, которые будут способствовать росту безналичных платежей. Один из них — кэшбек — зачисление бонусных средств за операции по карте. Также, по мнению эксперта, необходимо снизить ставки для бизнеса по безналичному обслуживанию карт, передает rueconomics.ru.
— Необходимо уходить от ужесточения правил денежного обращения по безналичным платежам, чтобы люди лишний раз не пугались блокировки карт и не уходили в наличность, — отметил Ордов.
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