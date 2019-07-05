Препарат для быстрого восстановления после инсульта разработали в Подмосковье
Региональное министерство здравоохранения сообщило, что медики из Пущина изобрели препарат, который поможет в восстановлении больных, переживших инсульт.
— Семейная пара из Пущина работает в Институте биофизики клетки Российской академии наук. Они разработали препарат для быстрого восстановления больных после инсульта, — рассказали в пресс-службе министерства.
Препарат создан на основе противовоспалительных соединений. Именно они будут помогать пациентам восстановиться после инсульта. Помимо этого, медикамент является хорошим средством для профилактики предынсультных состояний.
Отмечается, что препарат уже прошел первичную проверку благодаря исследованиям на животных. Сейчас врачам предстоит выяснить, как отреагирует человеческий организм на инновационное средство, пишет агентство городских новостей «Москва».
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