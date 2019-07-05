Новый проект для пожилых москвичей представили на форуме «Мой район»
4 июля открылся первый московский открытый форум о развитии городской среды во всех районах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента труда и социальной защиты населения.
В рамках форума москвичи могут ознакомиться с планами и результатами развития районов столицы во всех сферах ее жизни.
— В рамках сессии «Мой район новых возможностей: городская среда для старшего поколения» Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы представил свой новый проект «Мой социальный центр». Это второй проект департамента, нацеленный на улучшение жизни старшего поколения. Но если участники проекта «Московское долголетие» посещают кружки на площадках наших поставщиков, то в проекте «Мой социальный центр» все активности и сервисы находятся в одном пространстве, где каждый посетитель может комфортно провести время самостоятельно или объединившись с другими по интересам, посетить регулярные и разовые мероприятия, — рассказал начальник управления проектов в сфере благополучия и долголетия Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александр Бодров.
На форуме «Мой район» стенд «Мой социальный центр» представляет зону «Тихая гостиная». Здесь москвичи могут с комфортом и пользой провести свой досуг.
Кстати, участники проекта «Московское долголетие» 10 июля соберутся в сквере «Школьный» на необычную зарядку.
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