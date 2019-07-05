Максим Ликсутов: «Тройка» — самая популярная транспортная карта в Европе

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в ходе Московского урбанистического форума рассказал об успехах в развитии столичного транспорта.

По его словам, сегодня городской общественный транспорт ежедневно используют около 70 процентов москвичей. И это число с каждым годом растет. Задача — сделать общественный транспорт более привлекательным для жителей. А для этого необходимо регулярно обновлять парк наземного транспорта.

— На сегодняшний день нет ни одного автобуса старше 2011 года. А через 2,5 года обновится парк трамваев, — сказал Ликсутов.

По его словам, за девять лет в Москве появилось около 75 станций метро. Также были введены единые стандарты городского наземного транспорта – власти отказались сотрудничать с перевозчиками, которые работают по собственным правилам. Теперь транспорт работает по единым тарифам с едиными льготами для всех граждан, кому они предусмотрены.

Кроме того, в столице прошла масштабная реформа такси. Сегодня все агрегаторы такси — это частный бизнес, ни один автомобиль не принадлежит столичным властям.

— Мы также усовершенствовали билетную систему, ввели единую транспортную карту («Тройка» — прим. «ВМ») и сделали тарифы такими, чтобы они были понятными для жителей, — добавил заммэра.

«Тройка» сегодня — самая популярная транспортная карта в Европе, подчеркнул Ликсутов. На руках москвичей и гостей столицы — более 25 миллионов экземпляров.

— Мы уделяем внимание и дорожному движению. Не могу сказать, что мы полностью избавились от заторов, но делаем все, чтобы они снизились за счет организации и управления дорожным движением, — добавил заммэра.

Чтобы навести порядок на дорогах Москвы, необходимо усовершенствовать парковочное пространство города и снизить количество ДТП.

— В Москве с 2010 года количество смертей на дорогах снизилось почти в четыре раза. Это достаточно серьезный показатель. Столица сегодня — самый безопасный город в России по дорожным происшествиям. Мы принимаем большие решения, связанные с повышением безопасности движения на дорогах, — заключил заммэра.

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