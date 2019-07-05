Петр Бирюков рассказал, сколько парков, дворов и улиц благоустроили за последние годы

5 июля в рамках Московского урбанистического форума состоялась дискуссия на тему: «Улицы для пешеходов. От «Моей улицы» к «Моему району». Участие в ней принял заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



В столице сегодня действует комплексный подход по благоустройству городского пространства. Работы по преображению столичных улиц, дворов, парков, скверов и бульваров проводятся в рамках специально утвержденных программ.



— Программа «Моя улица» и предыдущие программы, связанные с благоустройством дворов, стали прототипом сегодняшних решений по программе «Мой район», — рассказал Петр Бирюков.



По словам заммэра, за прошедшие годы была выполнена титаническая работа. В частности, проведено благоустройство всех 23 тысяч дворов, дополнительно сделано около 350 парковых территорий (всего же их в городе — более 600).

По программе «Моя улица», принятой в 2014 году, были благоустроены порядка 350 улиц. Преобразились вылетные магистрали, включая Ленинградское, Варшавское шоссе.

— В ближайшие годы будут организованы работы, связанные с созданием комфортного городского пространства не только в центральной части города. Мы говорим о создании города равных возможностей для всех территорий, — отметил Петр Бирюков. — Поэтому принято решение пойти на окраины районов. В перспективе для каждого из них сделаем свой мастер-план. Но уже сегодня по предложениям москвичей мы приступили к работам на тех или иных объектах. В этом году нам предстоит выполнить большие и малые работы примерно на 1150 объектах.



Работы охватят 855 улиц: будет выполнен ремонт асфальтовых покрытий, проведено благоустройство от дома до дома, приведены в порядок фасады зданий, созданы спортивно-досуговые площадки, 255 крупных объектов, из них 53 улицы, 160 парковых территорий в округах столицы, около девяти объектов лесопаркового хозяйства, 15 водных объектов.



Все это, как отметил Петр Бирюков, в разы повысит комфорт жизни в каждом конкретном районе. Появятся точки притяжения, где будут собираться горожане. Это могут быть в том числе ярмарочные площадки, круглогодичные активности в парках.



— В чем отличие предыдущих программ по благоустройству от «Моего района»? Это глобальное решение вопросов, — подчеркнул Бирюков.



В пример он привел благоустройство района Капотня, где стартовали масштабные работы. Одна из глобальных задач — улучшить качество экологии, поднять уровень жизни, а значит, сохранить здоровье населения. Пример Москвы перенимают и другие регионы страны.



— Каждый регион пытается сделать свою Тверскую улицу, Кремлевское кольцо, — отметил Петр Бирюков. — На сегодня у нас на благоустройстве территорий, выполнении городских программ вместе с ремонтом жилого фонда работают ежедневно около 80 тысяч человек.



Как отметил партнер КБ «Стрелка» Григорий Ревзин, в крупных городах мира есть понимание того, как благоустраивать центр. А вот со спальными районами единого рецепта просто не существует.

— Благоустраивать спальные районы в Москве так же, как в центре, неправильно. Нужен другой подход, — отмечает Ревзин. — Население большинства спальных районов столицы сравнимо с небольшим городом. От этого и нужно отталкиваться.

Таким образом, по его словам, будет создана альтернатива, когда люди станут проводить досуг у себя во дворе, рядом с домом. Особенно если рядом есть парковая зона, достаточно площадок для занятий спортом.



В свою очередь архитектор, управляющий директор компании APUR Доминик Альба обратил внимание на то, что должна быть связанность районов. Большую роль в этом вопросе играет развитие метро. Эксперт также уверен: в решении вопросов районного масштаба, в проработке проектов должны участвовать жители.



— Именно горожане должны становиться основным драйвером развития. Должна быть цель. Тогда люди объединятся, будут работать над поиском решений, — говорит Альба.



О транспортной доступности говорила и руководитель миссии «Бордо 2050» при мэрии Бордо Мишель Ларю Шарлю.

— За 20 лет Бордо пережил серьезные изменения благодаря градостроительному проекту. Он был направлен на устранение территориального неравенства, на борьбу с асимметрией, — пояснила эксперт.

В пример она привела создание в городе инфраструктуры для передвижения трамваев. Это как раз позволило связать районы, обеспечить транспортную доступность.



Ларю Шарлю также отметила, что застройка кварталов должна быть смешанной — без разделения районов с бедным и богатым жильем.

Читайте также: Марат Хуснуллин: В Сити появится самая высокая жилая башня в Европе