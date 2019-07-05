Роспотребнадзор изъял почти 270 килограммов молока за полгода в Москве
Столичное управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что за последние полгода в столице было изъято почти 270 килограммов некачественной молочной продукции.
— За шесть месяцев 2019 года проведены проверки 328 объектов, занятых в сфере производства и оборота молока и молочной продукции. В «Центре гигиены и эпидемиологии в Москве» было исследовано 579 проб молока и молочной продукции, отобранных в рамках надзорных мероприятий. По санитарно-химическим показателям, радиологическим показателям все исследованные пробы соответствовали обязательным требованиям. При исследовании 579 проб молочной продукции на физико-химические показатели не соответствовало по показателям фальсификации 24 образца, по микробиологическим показателям не соответствовало семь образцов, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Таким образом, управление изъяло из оборота 267 килограммов не соответствующей требованиям молочной продукции.
Помимо этого, в связи с обнаруженными нарушениями, на производителей некачественного молока было составлено восемнадцать протоколов об административном правонарушении. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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