Притяжение космоса: молодежь изучает Вселенную

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана открывает очередную Международную молодежную научную школу «Исследование космоса: теория и практика».

5 июля 2019 года с космодрома Восточный ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на околоземную орбиту космический аппарат «Метеор-М». В качестве попутной полезной нагрузки были запущены несколько иностранных малых космических аппаратов (МКА) и три российских «студенческих» спутника. «Студенческими» их называют на сленге, но это точное определение. МКА «Сократ», «АмурСат» и «ВДНХ-80» действительно разработали в российских университетах. В работе участвовали студенты и аспиранты московского НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ (НИИЯФ МГУ) и благовещенского Амурского государственного университета. В качестве индустриального партнера в проекте МКА «ВДНХ-80» выступило столичное АО «ВДНХ».

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, малые космические аппараты были запущены в рамках программы госкорпорации по поддержке и развитию проектов образовательных организаций в разработке научно-образовательных аппаратов. Сейчас «студенческие» спутники приняты на управление наземными средствами Роскосмоса и работают в ближнем космосе в штатном режиме.

При поддержке госкорпорации «Роскосмос» ежегодно в главном ракетно-космическом вузе России — МГТУ имени Н.Э. Баумана — летом работает Международная молодежная научная школа «Исследование космоса: теория и практика». Ее цель — развитие и приобретение профессиональных, коммуникационных, управленческих компетенций студентов за счет участия в выполнении коллективного научного проекта, работы в мастер-классах по ракетному моделированию, обмена научно-технической информацией в области космических исследований с представителями зарубежных молодежных объединений аэрокосмического профиля, студентами российских и зарубежных технических университетов. С 1995 года по настоящее время знания и практические навыки в ней получили более 2700 российских и иностранных студентов.

Пресс-служба вуза информирует, что в 2019 году среди прошедших конкурсный отбор российских участников студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана и многих других российских вузов. Также занятия в школе пройдут 40 иностранных студентов. Они приехали из 15 стран. Это США, Швейцария, Италия, Франция, Греция, Румыния, Австралия, Польша, Испания, Китай, Мексика, Республика Корея, Великобритания, Армения и Казахстан.

Лекции об основных аспектах развития космической техники и технологий участникам образовательного проекта прочитают ведущие ученые и специалисты космической науки и промышленности. Студенты посетят музей МГТУ имени Н.Э. Баумана «НПП Звезда», где создаются космические скафандры и катапультируемые кресла. Также они встретятся с российскими космонавтами и совершат экскурсию в Научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

А еще все 150 студентов в течение двух недель будут работать над выполнением коллективного технического проекта «Разработка концепции создания космической транспортной системы для освоения Марса с использованием обитаемой базы на спутнике Фобос». Также в период с 6 по 20 июля на занятиях по ракетному моделированию каждый участник разработает и изготовит собственную модель ракеты. Эти аппараты будут запущены на стадионе спортивного комплекса Бауманки во время подведения итогов работы научной школы.