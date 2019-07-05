Директор Бориса Моисеева рассказал о здоровье певца
Российский певец Борис Моисеев находится в стабильном состоянии. Об этом рассказал директор артиста Сергей Горох.
Музыкант сократил количество выступлений и других мероприятий после того, как перенес инсульт в 2010 году. Сейчас Моисеев находится на отдыхе в Юрмале. Он проводит много времени на свежем воздухе, а также встречается с друзьями.
— Я бы не сказал, что заметны какие-то улучшения, он стабильно находится в этом состоянии, — сообщил Горох.
После инсульта у артиста были атрофированы некоторые мышцы лица, из-за чего появились проблемы с речью. Тем не менее он продолжает иногда выступать на сцене и записывать песни. В повседневной жизни его поддерживают друзья и помощники.
В скором времени Моисеев посетит фестиваль «Рандеву», который организует певица Лайма Вайкуле, пишет «СтарХит».
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