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Директор Бориса Моисеева рассказал о здоровье певца

Евгения Звощик
• 17:59 • 5 июля 2019
Музыкант сократил количество выступлений и других мероприятий после того, как перенес инсульт в 2010 году
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Музыкант сократил количество выступлений и других мероприятий после того, как перенес инсульт в 2010 году
Фото: Фотография с официального Instagram филиала сайта Бориса Моисеева (https://www.instagram.com/bmoiseevpro/?hl=ru)

Российский певец Борис Моисеев находится в стабильном состоянии. Об этом рассказал директор артиста Сергей Горох.

Музыкант сократил количество выступлений и других мероприятий после того, как перенес инсульт в 2010 году. Сейчас Моисеев находится на отдыхе в Юрмале. Он проводит много времени на свежем воздухе, а также встречается с друзьями.

 — Я бы не сказал, что заметны какие-то улучшения, он стабильно находится в этом состоянии, — сообщил Горох.

После инсульта у артиста были атрофированы некоторые мышцы лица, из-за чего появились проблемы с речью. Тем не менее он продолжает иногда выступать на сцене и записывать песни. В повседневной жизни его поддерживают друзья и помощники.

В скором времени Моисеев посетит фестиваль «Рандеву», который организует певица Лайма Вайкуле, пишет «СтарХит».

Читайте также: Борис Моисеев уехал на отдых в Юрмалу

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