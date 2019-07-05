Михаил Пореченков рассказал, кто из отечественных спортсменов достоин стать киногероем
Актер Михаил Пореченков рассказал, кто из отечественных спортсменов достоин стать киногероем.
4 июля в Сети появился первый трейлер фильма о легендарном вратаре Льве Яшине. Картина выйдет на экраны осенью 2019 года. Главную роль в новом фильме исполнил Александр Фокин.
Михаил Пореченков поделился с порталом «Ньюинформ» вариантами, о ком еще российские режиссеры могут снять фильмы.
— Я могу назвать многих. Это и боксер Николай Королев, и штангист Василий Алексеев, и легендарный хоккейный тренер Анатолий Тарасов. Также приходят на ум борец Александр Медведь, боксеры Альгирдас Шоцикас, Игорь Высоцкий, — отметил Пореченков.
Кроме того, можно снимать фильмы и о современных выдающихся спортсменах, например, Александре Овечкине или Федоре Емельяненко.
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