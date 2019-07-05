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Сергей Галанин: Назвать мою жизнь здоровой язык не поворачивается

Олег Сыров
• 18:22 • 5 июля 2019
Сергей Галанин уверен, что временные проблемы, невзгоды и трудности закаляют человека
Фото: Мила Славская, «Вечерняя Москва»
Сергей Галанин уверен, что временные проблемы, невзгоды и трудности закаляют человека
Фото: Мила Славская, «Вечерняя Москва»

Накануне рок-фестиваля «Нашествие» корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с лидером рок-группы «Серьга» Сергеем Галаниным. Музыкант ответил на вопросы журналиста и рассказал читателям «Вечерки» о своей жизни и творчестве.

— Первая группа, в которой вы играли, называлась «Редкая птица». Вы выступали в студенческих общежитиях, делали «квартирники». Скучаете по тем временам?

— Есть вполне естественная ностальгия по молодости, по другой атмосфере, которая была много лет назад. Ведь все было впервые. Все было сложно и в то же время получалось. Многое происходило, радость дарило само движение. Казалось бы, во времена СССР были «запреты», была цензура... Но если то, о чем я говорю, происходило, значит, не так уж и запрещали! Хочу сказать, у меня нет никаких жутких воспоминаний, связанных с Советским Союзом. 

— А как же ваша вторая группа — «Гулливер»? После того как ее название упомянули на немецкой музыкальной радиостанции, вас занесли в черные списки Министерства культуры?

— Занесли в списки, но мы-то играли. «Репрессиями» это не назовешь. Ничего страшного мы не встретили. Знаете, трудности в жизни приключаются не просто так. Если бы не временные проблемы, какие-то нестыковки, невзгоды, может быть, из нас ничего толкового и не вышло бы. Это все закаляет! Если ты столкнулся с препятствием, надо найти в себе силы, найти способ преодолеть его!

Сергей Галанин раздает автографы поклонникам Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

— Несмотря на трудности, вы выглядите гораздо моложе своих лет.

— От трудностей крепнет иммунная система. Меня каждые десять лет спрашивают: «Вам действительно столько лет (Сергею Галанину 57 лет — прим. «ВМ»)? Как вы умудряетесь так молодо выглядеть?» Тридцать, сорок, пятьдесят… Это иммунная система! Это то, что впитал с молоком матери, это здоровая еда, хорошие воспоминания… Это мое пионерское детство, школа, студенчество. Моя жизнь отразилась на мне, вот и все.

— C 1986 по 1993 год вы работали в «Бригаде С» с Гариком Сукачевым. Но у вас был и «перерыв». Вы ушли, а потом вернулись. Почему?

— Мы просто «по-человечески» поругались. У нас никогда не было разногласий в плане творчества, но наступил момент, когда мы перестали понимать друг друга. «Протрезвели» потом быстро. Как говорится, «не прошло и года».

— Днем рождения группы «Серьга» вы считаете 1 июня. Почему именно эта дата?

— Чтобы не забыть, когда. Это День защиты детей. Мы так выбрали. Серьезно, был первый концерт группы в Ростове-на-Дону. Выступали «Алиса», «Чайф» и группа Сергея Галанина, у которой не было названия. Произошло это 23 или 24 мая, а, может быть, даже 25 мая. Но такие цифры запомнить сложно, а 1 июня — легко.

— Расскажите про своих сыновей. Идут ли они по стопам отца, какое место в их жизни занимает музыка? 

— Паше будет 32 года, Тимофею — 18 лет. Они очень любят музыку, у них хороший слух, но музыкантами они не стали. У Павла есть дочь, Авдотья Павловна. Я — дедушка! У меня друзья становились молодыми дедами в 40–45 лет. А я дед «обычный». Хочу, чтобы у меня было побольше внуков. И всем этого желаю! Нам всем надо иметь много детей и внуков.

— Вы окончили факультет «Мосты и тоннели». Вам не кажется, что это отличное название для песни?

— Да, я окончил Московский институт инженеров транспорта. Сейчас его называют Дорожным университетом. Согласен насчет хорошего названия для песни. Мосты и тоннели дают возможность людям идти навстречу друг другу, они соединяют. Может быть, когда-нибудь такая песня и «напишется».

— С кем-то из известных сегодня музыкантов вы познакомились еще в институте?

— Женя Хавтан из группы «Браво» учился в том же вузе, что и я, только на другом факультете. У меня была геодезическая практика, вечером я внезапно услышал, что из соседней палатки доносятся чарующие звуки шестиструнной гитары. Мы познакомились, тут же привезли аппаратуру из института, сыграли на танцах для студентов. И «закрутилось».

— С кем из музыкантов вы дружите?

— Круг знакомых у меня достаточно большой. У нас началось общение с «музыкального» интереса друг к другу, а после этого отношения пошли вглубь. Я очень рад, что в этот круг входят чудесные люди: конечно, это Гарик, Женя Маргулис, Володя Шахрин, Сергей Чиграков, Константин Кинчев, Слава Бутусов. Может быть, наше общение нельзя назвать «горячей дружбой», как у Шахрина и Бегунова, которые дружат целую жизнь, но тем не менее… Мы видимся не очень часто, но, когда можем, заглядываем на огонек друг к другу, приходим на концерты, в гости домой. Это братство. Мне Костя Кинчев как-то написал на пластинке «Для тех, кто свалился с Луны»: «Собрату по оружию». Правильно сказано. Самые тесные отношения у меня с Маргулисом и Сукачевым, видимся чаще.

— Однажды вы сказали, что Владислав Галкин подарил вам браслет. Вы храните подарок?

(Сергей Галанин тут же показал корреспонденту «ВМ» браслет на своей левой руке).

Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

— Вот этот браслет. Влад подарил мне его на день рождения. С этим браслетом связана одна история. Он эту вещицу увел у меня из-под носа в магазине, когда мы были на съемках «Форта Боярд» во Франции. Я тогда уже увлекался такими серебряными красотами. Я увидел браслет в витрине, он мне понравился. Я прохаживался по улице и соображал, тратить на него приличную сумму или не стоит. А Галкин подошел и купил. Через полгода он подарил мне браслет на день рождения. Было очень приятно. Владислав был настоящий, глубокий и очень точный человек. Его понимали и любили. Такое дано не всем. Многие могут стать профессионалами. Быть своими могут единицы.

— Визитная карточка вашей группы — песня «Дорога в ночь». Как она родилась?

— Она грустная. На пластинке есть надпись: «Ушел из жизни очень хороший друг». И родилась «Дорога в ночь». Хотя лучше бы друг жил, а этой песни не было бы. Так случилось. Но Бог с этой грустной песней. Ведь у нас есть и другие неплохие мелодии.

— Вы сам пишете тексты для своей группы. Как рождаются слова?

— Процесс спонтанный. Слова начинают складываться в правильные словосочетания, рифмы. Это для меня работа. Иногда все идет само по себе, иногда — не очень. Специально я не готовлюсь. Начинается какое-то движение в голове, ощущаю «неуспокоенность», маюсь, и — раз! Полились слова. Вот сейчас я готовлю новую песню, которая называется «Желтая пресса». Я полагаю, это к вам не имеет никакого отношения.

— Мы — приличное издание. «Вечерка».

— Отлично.

— Вы окончили оркестровое училище. Вы дирижер?

— Конечно. И я часто работал вместе с оркестром. У меня есть целая программа с московским симфоническим оркестром «Глобалис». На мой «полтинник» у меня был большой концерт вместе со струнными. Серьезная, красивая музыка. Свои песни со стороны слышишь совершенно по-новому, это очень интересно. Я надеюсь на продолжение.

— Сергей, вы много раз снимались в кино. Может быть, вы снова порадуете поклонников?

— Это всегда получалось случайно. Кинематограф не моя профессия. У меня никогда не было амбиций заниматься «актерством», ведь это — совершенно другая история. Мне всегда приятно поломать голову и, если предложили, написать песню для фильма. Именно песню, саундтрек — с большим удовольствием. А снимаюсь я обычно в роли самого себя или кого-то «похожего на меня». Я рад, что такое случается, это здорово!

Вот недавно ушел из жизни Андрей Харитонов. А мы познакомились с ним на съемках фильма «Шаг». Мы играли с Гариком стиляг-лаборантов. А руководили в фильме этими медиками-лаборантами персонажи, которых играли Леонид Филатов, Олег Табаков и Андрей Харитонов. Сняли интересное кино с привлечением большого количества замечательных актеров. Иногда съемки открывают новые интересные товарищеские контакты. Поэтому съемки — это круто. Я никогда не отказываюсь и всегда стараюсь соответствовать, оправдывать возложенные на меня надежды.

— Я знаю, вы человек неравнодушный, помогаете тем, кому трудно...

— Что касается благотворительности — что об этом говорить? Да, бывает. Я оказываю помощь адресно через людей, с которыми лично знаком и которым доверяю, когда знаю, что помощь дойдет до тех, кто в беде. Больше я люблю выездные концерты к людям, которые не могут прийти ко мне на выступление. Детские дома, больницы… Так бывает.

Про Донбасс… Мы хотели бы приехать к людям, по-настоящему. Разговоры не раз велись, но все как-то не срастается. Мне кажется, сейчас пошел новый виток трагичной истории между нашими странами, я надеюсь, что мы съездим и сыграем для людей под открытым небом. 

Я знаком с Захаром Прилепиным, но и у него, и у меня много дел, видимся редко. Периодически жизнь нас сталкивает, я этому рад. Захар — интересный человек.

— Вы ведете здоровый образ жизни?

— Нет. Просто я не курю. Но назвать мою жизнь «здоровой» у меня язык не поворачивается. И, замечу, я никогда не сидел на наркотиках, хоть желтая пресса и писала про них. Бог миловал! Бурная молодость была, но без «веществ».

На прощание Сергей Галанин обратился к читателям «Вечерней Москвы»:

— Самое главное, будьте здоровы! Не унывайте, если трудно. Не отчаивайтесь. Делайте добро. Дай Бог, чтобы у вас получилось все хорошее, к чему вы стремитесь. Желаю каждому найти себя в жизни, хоть это бывает и непросто. Я буду на «Нашествии», давайте встречаться!

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Сергей Галанин уверен, что временные проблемы, невзгоды и трудности закаляют человека
Фото: Мила Славская, «Вечерняя Москва»
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