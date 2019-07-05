Ученые создали алгоритм, предсказывающий открытия науки
Исследователи из США создали алгоритм, который по своему устройству близок к искусственному интеллекту. Система способна обрабатывать огромный объем информации. Так, анализируя научные статьи, она может предвидеть будущие открытия исследователей в различных сферах.
— У человечества уже сейчас есть алгоритмы, которые могут диагностировать заболевания лучше самых квалифицированных врачей или, например, обыгрывать чемпионов по видеоиграм. Что дальше? Может ли искусственный интеллект сделать научное открытие? Наша разработка показывает, что кремниевый мозг уже приближается к этому, — поделились ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли.
Алгоритм, который создали американские специалисты, обработал 3,3 миллиона научных статей, которые были опубликованы во множестве журналов за последние 96 лет. В итоге так называемый Word2vec предложил 200 различных вариаций интерпретации проанализированных текстов.
На основе полученных знаний алгоритм смог найти ответы на многие вопросы, которые оставались загадкой до сих пор. Ученые утверждают, что Word2vec значительно продвинет развитие науки во всем мире. Об этом пишет Planet Today.
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