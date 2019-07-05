Александр Соловьев: Успех перехода на раздельный сбор мусора зависит от москвичей

Неравнодушие москвичей поможет успешно реализовать программу перехода на раздельный сбор отходов. Об этом 5 июля рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Александр Соловьев.

Подготовка к этой программе уже в разгаре. Чтобы она была успешной, необходимо вовлечь в нее как можно больше жителей.

— От того, как москвичи отреагирует на эту программу, зависит ее успех. Важно как можно больше говорить о раздельном сборе отходов, — сказал Соловьев в ходе пленарной дискуссии в рамках Московского урбанистического форума.

Итоги подготовки к переходу на раздельной сбор мусора покажут, насколько горожане вовлечены в эту программу. Это позволит постепенно реализовать программу перехода и сделать ее более структурированной.

— Вывозить вторсырье будут отдельные мусоровозы, — отметил глава ведомства. — Они отправят их на сортировочные пункты.

Сегодня в столице более 5 тысяч площадок по раздельному накоплению отходов. Многие из них находятся в общественных местах, в парках и скверах, рядом с транспортно-пересадочными узлами. Это баки желтого и зеленого цвета, по форме напоминающие колокол. По словам Соловьева, благодаря им удается собрать свыше 60 процентов чистого пластика и стекла, которые можно переработать.

— Уже сейчас существует множество предприятий и в Москве, и в Подмосковье, и в Санкт-Петербурге, и во многих регионах страны, которые занимаются переработкой вторсырья. Мы ведем с ними отдельную работу. Они сейчас очень воодушевлены программой раздельного сбора мусора в Москве. Они понимают, что целевая база будет расти, — добавил Александр Соловьев.

Сейчас в столице также обсуждается вопрос установки фандоматов – роботизированных автоматов, принимающих пластиковую тару.

— Я уверен, такой проект появится в столице в ближайшие годы. Но эта идея должна быть хорошо продумана. Фандоматы нужно устанавливать рядом с бизнес-объектами и магазинами. При этом система должна быть одинаковой для всех предприятий, рядом с которыми они могут появиться, — подчеркнул Соловьев.

Он также рассказал о переработке батареек и энергосберегающих ламп. По его словам, в столице уже не первый год существует программа сбора таких отходов. Сегодня в Москве есть специальные пункты, где собирают и утилизируют лампы накапливания.

— Объем выброшенных ламп снижается. По законодательству в 2024 году применение таких ламп будет запрещена в России, — сказал он.

Кроме того, в столице есть пункты сбора батареек — они находятся у школ, детских садов и медицинских учреждений. Батарейки собирают и утилизируют также, как и энергосберегающие лампы.

Ранее глава департамента сообщил, что первый этап программы перехода на раздельный сбор отходов начнется 1 января 2020 года.

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