«Паразиты»: главный приз Канн как поблажка за вклад Кореи в мировой кинематограф

Южнокорейский режиссер Пон Джун-хо представил свой новый фильм «Паразиты» на Каннском кинофестивале в мае этого года. Жюри 72-го французского смотра решило, что работа заслуживает главной награды — «Золотой пальмовой ветви». Говорят, после премьерного показа стоячая овация продолжалась на протяжении 15 минут. Разумеется, киноманы по всему миру с нетерпением ждали выхода ленты в прокат.

С 4 июля у россиян появилась возможность посмотреть этот фильм на большом экране. Согласно ожиданиям прокатной компании «ПРОвзгляд», картина станет рекордсменом по сборам среди корейских фильмов в России, по крайней мере, за последние 5 лет. Естественно, после «Служанки», «Пылающего» и «Поезда в Пусан» — картин, задавших достаточно высокую планку не только азиатскому, но и мировому кинематографу, — рассчитываешь увидеть нечто уникальное, волнующее, необычное, с трудом отворяющееся европейскому менталитету. Проще говоря, ожидаешь, что кино тебя перехитрит. Чего, к сожалению, никак нельзя сказать о «Паразитах».

Герои живут в полуподвальном помещении, складывают коробки под пиццу и эксплуатируют соседский Wi-Fi Фото: Кадр из фильма «Паразиты» © ПРОвзгляд

Старая как мир идея о том, что богатых и бедных разделяет невидимая пропасть, находит здесь самое примитивное отражение. В центре сюжета — семья из четырех человек: Ки Тэк, его жена, дочь и сын. Все они, разумеется, безработные и деньги на жизнь добывают нечестным путем. Поначалу сюжетная канва весьма напоминает победителя Канн прошлого года — картину «Магазинные воришки». Однако первая половина фильма совсем не так нетривиальна в сравнении, например, со второй.

Живут они в полуподвальном помещении, складывают коробки под пиццу и эксплуатируют соседский Wi-Fi. Внезапно к сыну, Ки Ву, приходит его богатый и перспективный друг. Он подарит семейству заряженный на богатство камень, что запустит череду изменений в жизни главных героев. Уезжая на подработку в другую страну, друг просит Ки Ву присмотреть за своей невесткой. Чтобы дело шло с пользой, он предлагает обучать ее английскому языку. Подделав в фотошопе при помощи сестры документы об образовании, парень идет устраиваться репетитором к дочери Пака, одного из крупнейших бизнесменов города.

Несмотря на социальное превосходство, все члены семьи Пака как на подбор соображают туго Фото: Кадр из фильма «Паразиты» © ПРОвзгляд

Несмотря на социальное превосходство, все члены семьи Пака как на подбор соображают туго. Вскоре путем нехитрых манипуляций и пакостных злодеяний «Паразиты» заполучат себе ставки обслуживающего персонала при доме богача. Периодически на ум приходит мысль, что смотришь полнометражку, нарезанную из дорамы по мотивам аниме, потому что топорный уровень проработки характеров персонажей не дает толком проникнуться их проблемами/положением. Герои прописаны неискусно и настолько шаблонно, что навевают лишь скуку. «Ни любви, ни тоски, ни жалости».

Если гоголевские персонажи были картонными нарочно, то у Джун-хо сатира растеряна напрочь, и идея о том, что толщина кошелька не дарует счастья, защищенности или свободы, не находит здесь хоть сколько-нибудь нового развития. Причем полноценного развития не получает ни одна сюжетная арка. Если в «Пылающем» ответы таинственно и намеренно остаются за кадром, а «Служанка» играет со зрителем в три стакана, то «Паразиты» просто не имеют достаточной глубины произведения, чтобы зритель мог в него окунуться.

Если гоголевские персонажи были картонными нарочно, то у Джун-хо сатира растеряна напрочь Фото: Кадр из фильма «Паразиты» © ПРОвзгляд

Ближе к финалу наивная драматургия обретает кафкианское разрешение, отведя каждому свое место в мясорубке жизни. Впрочем, история бы была куда более философской при отсутствии лавины морализма, которая закономерно обрушивается на персонажей ближе к концу действия. Даже неожиданные ходы не находят отклика в виде восторга, потому как после очередного поворота история просчитывается наперед вполне предсказуемо, что немного разочаровывает.

По итогам Каннского кинофестиваля прошлого года многие кинокритики заявляли, что получившие главный приз «Магазинные воришки» были компромиссным решением в рамках конкурса. Остается только догадываться, каким прилагательным обозначить решение жюри в этот раз.

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