Катамаран с 20 пассажирами опрокинулся в Черном море
• 19:22 • 5 июля 2019
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Спасательная операция еще продолжается
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги. Согласно предварительным данным, есть пострадавшие и пропавшие без вести.
Инцидент произошел в 100 метрах от берега, пишет «Интерфакс». Сообщается, что на борту катамарана по билетам было 20 пассажиров. Двоих сейчас ищут, подняты живыми 18 человек.
Спасательная операция продолжается. Обстоятельства происшествия в Краснодарском крае неизвестны.
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