«Хочу быть бабушкой»: Бледанс попросила внуков у старшего сына

Поклонники телеведущей Эвелины Бледанс хорошо знакомы с ее младшим сыном по постам в Instagram. Звезда часто выставляет фотографии и видео с участием Семы. Тем не менее о существовании ее старшего сына многие могли и не подозревать.

Бледанс решила удивить своих фанатов и 5 июля выложила пост, в котором поздравила своего старшего сына Николая с днем рождения.

— Сегодня у моего старшего сыночка юбилей! 25 лет. Коленька — мой взрослый, но маленький, мой любимый первенец. Я так хочу, чтобы каждый твой день был счастливым и радостным, чтобы мечты становились реальностью и рядом были только добрые люди, — написала Бледанс под поздравительным видео.

Кроме того, знаменитость высказала желание быть бабушкой и намекнула имениннику на внуков.

— Хочу уже внуков! Хочу быть бабушкой! Может, в этот наш совместный юбилейный год? — с надеждой спросила телеведущая.

Бледанс тут же поддержали подписчики:

— Поздравляю от всей души! Эвелина, пусть ваше желание насчет бабушки исполнится! Сыну светлого и счастливого жизненного пути! — прокомментировала пост ulya_ushakova86.

— С днем рождения Николая. Исполнения всех желаний ему и маме, — поздравила Бледанс и ее сына valentinasemenova1964.

У телеведущей также есть семилетний младший сын Семен, он родился с синдромом Дауна. Бледанс окружает ребенка общением со звездными коллегами и постоянно проводит с ним все свободное время. Помимо этого, телезвезда занимается благотворительностью, помогая детям, имеющим проблемы со здоровьем.

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