«Хочу быть бабушкой»: Бледанс попросила внуков у старшего сына
Поклонники телеведущей Эвелины Бледанс хорошо знакомы с ее младшим сыном по постам в Instagram. Звезда часто выставляет фотографии и видео с участием Семы. Тем не менее о существовании ее старшего сына многие могли и не подозревать.
Бледанс решила удивить своих фанатов и 5 июля выложила пост, в котором поздравила своего старшего сына Николая с днем рождения.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня у моего старшего сыночка Юбилей! 25 лет Коленька, мой врослый, но маленький, мой любимый первенец, я так хочу, чтоб каждый твой день был счастливым и радостным, чтоб мечты становились реальностью, и чтоб рядом были только добрые люди. Ещё вчера ты сопел маленьким носиком под моей грудью, гордо шел с гладиолусами в первый класс, а сейчас ты взрослый самостоятельный парень. Хочу уже внуков! Хочу быть бабушкой! Может в этот наш совместный юбилейный год?! Знаю, что ты не любишь светиться на этих страницах, но сегодня не может быть иначе, сегодня мои добрые подписчики будут поздравлять тебя вместе со мной.
Публикация от Evelina Bledans (@bledans)
— Сегодня у моего старшего сыночка юбилей! 25 лет. Коленька — мой взрослый, но маленький, мой любимый первенец. Я так хочу, чтобы каждый твой день был счастливым и радостным, чтобы мечты становились реальностью и рядом были только добрые люди, — написала Бледанс под поздравительным видео.
Кроме того, знаменитость высказала желание быть бабушкой и намекнула имениннику на внуков.
— Хочу уже внуков! Хочу быть бабушкой! Может, в этот наш совместный юбилейный год? — с надеждой спросила телеведущая.
Бледанс тут же поддержали подписчики:
— Поздравляю от всей души! Эвелина, пусть ваше желание насчет бабушки исполнится! Сыну светлого и счастливого жизненного пути! — прокомментировала пост ulya_ushakova86.
— С днем рождения Николая. Исполнения всех желаний ему и маме, — поздравила Бледанс и ее сына valentinasemenova1964.
У телеведущей также есть семилетний младший сын Семен, он родился с синдромом Дауна. Бледанс окружает ребенка общением со звездными коллегами и постоянно проводит с ним все свободное время. Помимо этого, телезвезда занимается благотворительностью, помогая детям, имеющим проблемы со здоровьем.
Читайте также: Алена Водонаева рассказала об отдыхе в Калифорнии