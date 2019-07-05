Расписание электричек Киевского направления изменится 6–7 июля
Расписание движения электричек Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в предстоящие выходные 6–7 июля из-за работ по развитию путевой инфраструктуры на перегоне Крекшино — Тостопальцево. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщили в пресс-службе магистрали.
— Из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Апрелевка, Нара, Лесной городок и на участках Апрелевка — Нара и Бекасово-Сортировочная — Кресты, — говорится в сообщении.
Кроме того, у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия. Электрички на участке будут курсировать по соседнему пути в реверсивном режиме — поезда будут пропускаться поочередно в обе стороны.
Пассажиров просят ознакомиться с изменениями в расписании, говорится на сайте МЖД.
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