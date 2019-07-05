Глава «Нафтогаза» заявил, что на Украине может произойти техногенная катастрофа
• 20:28 • 5 июля 2019
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«Нафтогаз» занимается решением проблем, связанных с отоплением, заключил Андрей Коболев
Фото: https://www.facebook.com/dw.russian
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев допустил риск техногенной катастрофы в стране.
— Если на начало отопительного сезона в хранилище не будет 20 миллиардов кубометров — это огромный риск техногенной катастрофы. Потому что Украина, без преувеличения, замерзнет, — сообщил Коболев.
По его словам, в настоящий момент в хранилищах страны 13,8 миллиарда кубометров газа.
Как он подчеркнул, за 100 дней Украине надо закачать свыше шести миллиардов кубометров.
Он добавил, «Нафтогаз» делает все возможное для того, чтобы выполнить все задачи.
— Но прежде всего для нас безопасность граждан, — отметил Коболев.
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