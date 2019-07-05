Тина Канделаки заявила, что нужно сохранить дружбу между Россией и Грузией
Телеведущая Тина Канделаки сделала заявление, связанное с ситуацией в Грузии.
По ее словам, в последнее время в СМИ регулярно пишут обвинения в адрес России.
— Протесты, обвинения России в оккупации 20 процентов территории некогда братского государства, «диванная аналитика» с призывом разорвать все связи и многочисленные интервью грузинских оппозиционеров о том, что власть, имеющую связь с русскими, необходимо срочно свергнуть, — пишет ведущая.
Она привела в пример исполнительницу Нино Катамадзе, которая отказалась выступать в России в этом году.
— К сожалению, у грузинского гостеприимства и добродушия нет своих СМИ, которые могли бы уравновесить повестку, урезонить маргиналов и романтиков ненависти, — подчеркнула Канделаки.
Как заключила телеведущая, сейчас России и Грузии надо сохранить все, что объединяет государства.
Ранее Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить пассажиров в Грузию.
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