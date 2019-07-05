Президент Грузии попросила соотечественников отдыхать на родине
• 18:20 • 5 июля 2019
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Президент Грузии сделала заявление на конференции
Фото: Официальная страница президента Грузии Саломе Зурабишвили (https://www.facebook.com/zourabichvilisalome/)
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к гражданам страны. В своем заявлении она попросила соотечественников отдыхать во время отпуска на родине.
Ее заявление связано с ожидаемым сокращением туристического потока из России на фоне запрета прямых авиаперелетов, пишет РИА Новости.
— Хочу воспользоваться случаем и призвать всех провести свой отдых в Грузии в этом году, — сказала Зурабишвили в ходе конференции, организованной в Батуми.
Кроме того, она добавила, что в регионе есть много инвестиционных проектов и наблюдаются возрастающие показатели, в том числе в туристической отрасли.
Напомним, Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию.
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