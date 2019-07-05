ЦОДД предложит признать самокаты и сегвеи видом транспорта

Самокат могут признать видом транспорта, а для их владельцев введут административную ответственность. Предложение о соответствующих изменениях в правила дорожного движения (ПДД) собирается внести Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил первый замглавы ЦОДД Александр Ходаков.

Он отметил, что сегодня в ПДД существует пробел, так как активно развивающиеся сейчас самокаты и сегвеи, не подпадают ни под одну категорию видов транспорта, и правила передвижения на них никак не регулируются. При этом из-за них в апреле–мае произошли 32 ДТП и одна смерть. Чаще всего в результате таких происшествий страдают дети.

— Сейчас активно работаем над внесением изменений в ПДД, чтобы внести как вид транспортного средства самокаты и другие, скажем так, легкие средства передвижения, — сказал Александр Ходаков.

Кроме того, ЦОДД готовит предложения и о поправках в КоАП, согласно которым водители данных видов транспорта будут нести административную ответственность. При этом Ходаков отметил, что инициатива пока находится на стадии обсуждения. Поскольку процедура внесения изменений в КоАП занимает много времени, сроки он назвать не смог. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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