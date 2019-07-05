Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 6–7 июля
• 21:36 • 5 июля 2019
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Для проезда пассажиры должны предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»
Для удобства пассажиров на нескольких участках Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) 6 и 7 июля запустят компенсационные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе «Центральной пригородной пассажирской компании».
Автобусы будут курсировать на участках Нара — Москва, Апрелевка — Москва, Солнечная — Нара, Апрелевка — Нара. Для проезда пассажиры должны предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте.
Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок, говорится на сайте пассажирской компании.
Напомним, 6–7 июля изменится расписание электричек Киевского направления из-за ремонтных работ, а 8–10 июля — Савеловского направления.
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