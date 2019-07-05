Власти Москвы объяснили, почему еноты и лисы появились в столице

Глава Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский сообщил о появлении лис и енотов в столице. Он считает, что явление может быть связано с улучшением экологии в городе.

— Последняя тенденция, что в городе у нас сейчас наплыв животных из Московской области, из Троицкого и Новомосковского округов. Это еноты, лисы, — рассказал Кульбачевский.

Также он отметил, что скоро в новой редакции в свет выйдет Красная книга Москвы. Ее планируют пополнить 118 видами животных.

Кульбачевский считает, что животный мир вскоре расширится в Москве и Московской области. По его словам, за последние десять лет в столице исчезли только два вида животных, причем их исчезновение не связано с экологической обстановкой города.

Недавно стало известно, что в столице снова появились каменные куницы и иволги. Чтобы эти животные остались в Москве, отметил, Антон Кульбачевский, необходимо озеленять город и создавать в нем благоприятные экологические условия. Об этом сообщает «Москва 24».

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