Владимир Жидкин: Новая Москва — огромный потенциал для развития

— На самом деле прошло больше семи лет, — уточняет Владимир Федорович, — был серьезный подготовительный этап к расширению границ Москвы. Переговоры, изучение территорий, консультации властей столицы и Подмосковья привели к тому, что наш мегаполис все-таки получил новые земли. Два самых молодых округа — это не просто территории, за счет которых Москва стала выглядеть солиднее. Это в первую очередь огромный потенциал для развития. По сути, столица вместе с инвесторами занимается созданием нового города, вложив в него уже триллион рублей. И это только первый триллион из семи запланированных до 2035 года.

— Гигантская сумма.

— Да, но на нее и построены жилье, дороги, метро, соцобъекты. Почти 250 млрд рублей вложил город, остальное — инвесторы.

— Это денежный рекорд, согласна. А если говорить о людях?

— Их тоже прибавилось, и это на самом деле один из главных показателей. В 2012 году здесь проживали менее 250 тысяч человек, сейчас — почти 360 тысяч зарегистрированных жителей. Рост составляет почти 40 процентов.

— Почему люди потянулись на присоединенные территории?

— Во-первых, рост численности населения в новых округах объясняется активным градостроительным развитием. Где больше возводим жилых кварталов, предприятий, объектов соцкультбыта, дорог, открываем станции метро, там и более значительный прирост жителей. К примеру, поближе к Московской кольцевой автодороге, в Новомосковском округе, проживали 157 тысяч человек, а сегодня — 235 тысяч. Подальше, в Троицком округе, прирост менее заметен, но тоже ощутим: с 99 тысяч до 125. Во-вторых, люди видят: хорошая экология, рядом — леса. В-третьих, цена: квадратный метр в ТиНАО дешевле, чем в старых границах столицы. Молодые семьи стараются приобрести жилье побольше.

— Для переезда важно и наличие инфраструктуры. Тех же социальных объектов. Сколько их построено в Новой Москве?

— За семь лет построено почти 70 школ, детсадов, поликлиник, подстанций скорой помощи. Все оснащены самым современным оборудованием. И работу эту продолжаем. За три года планируем возвести 77 таких объектов — больше, чем за предыдущие семь лет. Мы с самого начала развития присоединенных территорий сделали ставку на индивидуальные дизайнерские проекты, современное техническое оснащение, функциональность, отсутствие очередей и комплексную безопасность. Соцобъекты строят в основном инвесторы: чаще всего они появляются в составе жилых комплексов. Но в ближайшие три года Москва создаст почти половину от запланированных соцобъектов. Все жители коттеджных поселков и садовых некоммерческих товариществ получают прописку в своих домах. Большое внимание уделим объектам здравоохранения — к примеру, в Коммунарке в два этапа сдадим настоящий медицинский кластер. Его девять корпусов обеспечат потребности жителей округов во всех необходимых специалистах. На это отводим этот и следующий год.

— Раз уж мы говорим о разных типах недвижимости, скажите, сколько ее появилось за семь лет?

— Мы наблюдаем рост коммерческих площадей. С 2012 года их общая площадь в ТиНАО выросла с 6,85 миллиона до 10,35 миллиона квадратных метров. К текущему году построено 15,2 миллиона квадратных метров недвижимости, а до 2025 года планируется возвести 65 миллионов «квадратов». Все это позволяет создавать рабочие места недалеко от дома, без необходимости жителям выезжать в старую Москву. Из 100 тысяч созданных за семь лет рабочих мест уже 70–75 процентов занято. Одновременно с жилыми корпусами и коммерческими площадями строятся упомянутая социнфраструктура и дорожно-транспортные объекты. Так, в ТиНАО открыли для движения свыше 170 километров современных автотрасс. А к 2025 году на территории Новой Москвы будет построено и реконструировано около 475 километров автомобильных дорог.

Серьезным плюсом в развитии присоединенных территорий за столь короткое время стал запуск новых станций метро: было спроектировано, построено и открыто семь станций на двух линиях городской подземки. Первыми жители ТиНАО получили «Румянцево» и «Саларьево» на Сокольнической ветке метро, в прошлом году — «Рассказовку» на Калининско-Солнцевской линии. Буквально на днях состоялось открытие еще четырех станций — «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

— Какой эффект ожидается от их запуска?

— Открытие новых станций Сокольнической линии улучшит транспортную ситуацию и обслуживание жителей Новой Москвы. Они разгрузят Калининско-Солнцевскую линию метро, Киевское и Калужское шоссе, позволят экономить на поездках до одного часа в день. Открытие новых станций также поможет частному бизнесу, работающему в Новой Москве. Нежилые помещения в шаговой доступности от метро пользуются успехом у клиентов, партнеров и инвесторов.

— Есть дальнейшие планы по строительству метро?

— Безусловно. К 2023 году планируется построить Коммунарскую линию метро. На отдельных ее участках уже начались работы, по другим участкам ведется проектирование. Это довольно сложная линия, частично она пройдет по земле. Будут и другие станции. К примеру, Калининско-Солнцевскую ветку продлим до аэропорта Внуково.

— Важный вопрос для горожан — развитие инженерных коммуникаций на территории Новой Москвы. Как выглядят планы по газификации?

— К 2030 году построим более 300 километров газопроводов: реализация масштабного проекта будет финансироваться как в рамках городской Адресной инвестиционной программы, так и за счет частных компаний. Всего на новую газопроводную сеть планируется потратить около 17 миллиардов рублей. При этом около 90 миллионов уже выделили на газификацию домов в СНТ. Разработаны новые нормативы обеспечения безопасности при прокладке газовых трубопроводов по территории Новой Москвы, сформированы требования к эксплуатации объектов магистральных газопроводов в границах населенных пунктов. Мы понимаем, что в ближайшие годы потребление природного газа на территории ТиНАО возрастет в несколько раз, до 2,3 миллиарда «кубов». Все это потребует переустройства системы газораспределения на новых территориях, к этой работе мы тоже готовы.

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