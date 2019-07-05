Черепа необычной вытянутой формы нашли археологи в Китае
Исследователи во время раскопок обнаружили в Китае на месте под названием Houtaomuga гробницы с 25 скелетами. Археологов удивило то, что форма всех черепов была странно деформирована — кости были вытянуты и, как бы, удлинены. Возраст останков определили в диапазоне от 5000 до 12000 лет.
Специалисты считают, что древние китайцы проводили особый ритуал вытягивания черепов. Позволить себе подобное могли лишь люди из семей высокого статуса. Родители чуть ли ни с первых дней жизни ребенка сознательно деформировали форму головы новорожденного, плотно обматывая череп и прикладывая к нему твердые поверхности.
Так как в малом возрасте кости легко поддаются искажению, иногда нужной формы головы родители достигали, сжимая голову руками.
Археологи нашли пять черепов, принадлежавших взрослым людям: четырем мужчинам и одной женщине. Помимо этого, был найден скелет ребенка трех лет, в месте захоронения которого было множество ценных по тем меркам вещей, в том числе, — из керамики. Это, также, указывает на богатство захороненной семьи. Об этом сообщает Naked Science.
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