Певица Глюкоза рассказала, почему стоить красить губы красной помадой
Певица Глюкоза опубликовала на своей официальной странице в сети Instagram сообщение, в котором порассуждала о выборе цвета помады. По ее словам, многие девушки зря отказываются от выбора красного цвета.
— Некоторые говорят, что это «слишком вызывающе», привлекает «слишком много внимания». Чушь! Могу назвать сразу несколько причин, чтобы вас переубедить, — написала звезда.
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Вот вам селфи, которое сегодня сделала в спешке, но оно натолкнуло на одну интересную мысль... ⠀ Почему многие девушки боятся красить губы красным цветом? ⠀ Некоторые говорят, что это «слишком вызывающе», привлекает «слишком много внимания». Чушь! Могу назвать сразу несколько причин, чтобы вас переубедить. ⠀ Красный – цвет страсти, энергии и действия. Вы удивитесь, но в некоторых культурах он символизирует...удачу! ⠀ Красный цвет помад придумали для Королев. Поэтому каждый раз, нанося его на губы, помните, вы – королева! ⠀ Красная помада освежит вас, даже если вы устали после тяжелого рабочего дня, перелета, тренировки. Просто попробуйте и поймете – это магия! ⠀ Будьте уверенными в себе, не бойтесь экспериментировать и рискуйте! Всем красных губ
Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)
По словам певицы, красная помада на губах указывает на страсть, энергию и жажду действия, а также освежает после тяжелого рабочего дня. Также, по словам звезды, красный цвет помады «придумали для королев».
Глюкоза пожелала подписчицам быть уверенными в себе и не бояться различных экспериментов.
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