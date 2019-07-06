Представитель НАТО предложил России способ спасения ДРСМД
• 00:06 • 6 июля 2019
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Представитель НАТО напомнил, что ранее, в 1987 году, РФ смогла в течение нескольких недель избавиться от нарушающего договор вооружения
Фото: Скриншот с YouTube / DW (Russian)
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может быть спасен в случае избавления Москвы от ракет 9М729. Об этом заявил главный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, российские власти должны сделать это для того, чтобы соответствовать договору. При этом представитель НАТО напомнил, что ранее, в 1987 году, РФ смогла в течение нескольких недель избавиться от нарушающего договор вооружения, передает РИА Новости.
Напомним, что президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон, приостанавливающий действие ДРСМД. Ранее документ одобрили в Государственной дума и Совете Федерации.
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